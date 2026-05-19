На пляже в Ашкелоне полицейские задержали подростков с 42-сантиметровым ножом и водкой
время публикации: 19 мая 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 16:20
В рамках борьбы с подростковой преступностью полицейские Ашкелона задержали на городском пляже троих несовершеннолетних. При обыске у одного из подростков был обнаружен нож длиной 42 сантиметра, у другого - баллончик с перцовым газом. Также у подростков были с собой две бутылки водки.
Подросток, у которого был найден нож, доставлен в полицейский участок для допроса.
