ИИ-терапевт в кармане: чат-бот снижает тревогу лучше, чем групповая психотерапия

Израильские студенты, общавшиеся с чат-ботом, реже страдали от тревоги и депрессии и доверяли ИИ не меньше, чем живому психологу. К такому выводу пришли исследователи Университета Рейхмана.

Исследование под руководством профессора Анат Шошани охватило около тысячи израильских студентов с симптомами тревоги и депрессии. Участников разделили на три группы: традиционная групповая терапия с психологом, лист ожидания и доступ к ИИ-платформе Kai – чат-боту в популярном мессенджере, доступному круглосуточно. Исследование проходило в период войны, что делало запрос на психологическую помощь особенно острым.

Платформа Kai опирается на научно обоснованные протоколы, в том числе когнитивно-поведенческую терапию. Система помнит предыдущие разговоры, распознает признаки дистресса и предлагает упражнения на регуляцию эмоций и дыхание. По итогам 12-недельного исследования пользователи Kai показали значимое снижение тревоги и депрессии. В борьбе с тревогой чат-бот даже превзошел групповую терапию с живым специалистом: 58% участников с клиническим уровнем тревоги перешли в здоровый диапазон, почти половина участников с депрессией сообщили о существенном улучшении. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Ученые отмечают, что пользователи сформировали с системой "терапевтический альянс" – ощущение доверия и эмоционального контакта, сопоставимое с тем, что возникает при работе с живым терапевтом. Многие отмечали, что с цифровым собеседником им проще, потому что нет страха осуждения. 61% пользователей продолжали работу с платформой на протяжении всего периода, обращаясь к ней в среднем трижды в неделю.

"Тревога ситуативна. Клиническая терапия бесценна, но она – эпизодическая. ИИ всегда у тебя в кармане – в автобусе, в библиотеке, в бессонные ночи. И это обеспечивает поддержку именно тогда, когда она нужна", – говорит профессор Шошани.

Авторы подчеркивают: ИИ не заменяет традиционное лечение, особенно при сложных состояниях, например при ПТСР. Платформа Kai работает в гибридной модели: при выявлении признаков острого кризиса система сразу оповещает специалиста из команды поддержки.