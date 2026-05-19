Израиль

Против депутата Тали Готлиб подано обвинительное заключение

Расследование
Прокуратура
Ликуд
Соцсети
Скандалы
время публикации: 19 мая 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 15:31
Против депутата Тали Готлиб подано обвинительное заключение
Chaim Goldberg/FLASH90

Прокуратура Центрального округа подала обвинительное заключение против депутата Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд"), которая обвиняется в разглашении секретной информации. Речь идет о разоблачении личности сотрудника ШАБАКа, мужа одной из лидеров антиправительственных протестов Шикмы Бреслер, в социальных сетях.

В обвинительном заключении указано, что супруг Шикмы Бреслер (в обвинительном заключении он указан как "Плони") служил в ШАБАКе на секретной должности, в связи с чем подпадал под действие Закона о ШАБАКе, призванного защитить личную безопасность сотрудников Общей службы безопасности и членов их семей.

"Обвиняемая опубликовала и раскрыла полное имя Плони как сотрудника ШАБАКа, опубликовала полное имя его супруги Бреслер, сделав это при широком охвате и высокой степени публичности осознанно, целенаправленно, демонстративно и неоднократно", – сказано в обвинительном заключении.

В обвинительном заключении также указано, что Тали Готлиб публиковала в своих аккаунтах в социальных сетях информацию с сайта ednakarnaval.com, утверждавшего, что муж Шикмы Бреслер переговаривался с лидером ХАМАСа Яхьей Синуаром за четыре дня до 7 октября 2023 года, и заявила об истинности этих утверждений.

В тот же день глава ШАБАКа Давид Барнеа обратился к юридическим инстанциям с просьбой выдать судебный запрет против обвиняемой, среди прочего из-за риска причинения вреда безопасности сотрудников ШАБАКа, в том числе "Плони", а также возможности раскрытия личности сотрудника ШАБАКа при широком освещении его имени, сказано в обвинительном заключении.

Однако с того дня и до момента подачи обвинительного заключения Тали Готлиб не удалила публикацию из Twitter, не ограничила доступ к ней и не сделала ее менее доступной для всех пользователей. Напротив, она продолжала многократно, сознательно и намеренно (в разных социальных сетях и в многочисленных интервью) повторять ее и настаивать на ее истинности, публиковать многочисленные дополнительные материалы и заявлять, что она намерена продолжать совершать подобные действия и публиковать сведения, которые, по ее словам, были ей конфиденциально переданы, без каких-либо ограничений.

