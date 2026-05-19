Межведомственная комиссия по борьбе с телефонным мошенничеством распущена

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и интеграции провела очередное обсуждение проблемы так называемого "русского мошенничества", жертвами которого становятся, как правило, пожилые русскоговорящие репатрианты. В ходе заседания, которое прошло под председательством депутата Кнессета Владимира Белиака, полиция озвучила последние данные о борьбе с этим явлением.

По данным полиции, с марта по май 2026 года были открыты 463 дела по статьям "мошенничество и обман", в которых жертвами стали пожилые выходцы из стран бывшего СССР. Кроме того, полиция сообщила, что с начала 2026 года были поданы 171 обвинительное заключение против подозреваемых по делам о мошенничестве, где потерпевшими являются пожилые русскоговорящие репатрианты.

Представительница организации "Лобби миллион" Алекс Риф заявила, что ситуация продолжает ухудшаться: "Люди все меньше верят в способность государственных структур бороться с мошенничеством против пожилых. Мы видим все больше людей, которые просто не подают жалобы. На каждого, кто обращается в полицию, приходятся как минимум двое, кто этого не делает".

Глава киберподразделения банковского надзора Банка Израиля Амир Моше сообщил, что созданная ранее межведомственная группа, которая занималась разработкой помощи в борьбе с "русским мошенничеством", была расформирована. "Распущенная межведомственная группа занималась первоначальным анализом проблем, способных помочь в борьбе с основными схемами мошенничества, – отметил он. – Были выделены три главные темы: захват телефонных линий, фишинг и сайты, выдающие себя за финансовые организации. В итоге различные структуры решили продолжать работу по этим направлениям отдельно друг от друга".

Владимир Белиак, резюмируя заседание, заявил: "С самого начала обсуждений я подчеркивал необходимость создания межведомственного органа, который будет координировать борьбу с мошенничеством против пожилых людей. Обман русскоязычных пенсионеров давно превратился в настоящую эпидемию, и, к сожалению, мы пока не способны ее остановить. Министерства не делают достаточно. Депутаты делают недостаточно. Министру юстиции это безразлично, министру национальной безопасности – тоже, министру финансов – тоже. Если бы им было не все равно, ситуация уже выглядела бы иначе. Люди не подают жалобы, потому что не верят, что это поможет. И наша общая ответственность – вернуть это доверие".