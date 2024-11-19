Нетаниягу пообещал жителям Газы за каждого заложника 5 миллионов долларов

Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Герци А-Леви и глава ШАБАКа Ронен Бар посетили коридор Нецарим в секторе Газы, они встретились с командирами резервистских бригад.

Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ достиг впечатляющих результатов и пообещал, что "ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газы".

Говоря о похищенных израильтянах, Нетаниягу сказал, что усилия по их возвращению будут продолжаться до тех пор, пока все они, живые и погибшие, не будут возвращены. Он также заявил, что Израиль отомстит тем, кто "посмеет причинить вред похищенным".

Биньямин Нетаниягу пообещал денежное вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за каждого заложника. "Тот, кто вернет нам заложника, найдет безопасный путь для этого, сможет покинуть Газу вместе со своей семьей", – заявил Нетаниягу.