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Израиль

Нетаниягу пообещал жителям Газы за каждого заложника 5 миллионов долларов

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 ноября 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 20:54
В секторе Газы
Abed Rahim Khatib/Flash90

Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Герци А-Леви и глава ШАБАКа Ронен Бар посетили коридор Нецарим в секторе Газы, они встретились с командирами резервистских бригад.

Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ достиг впечатляющих результатов и пообещал, что "ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газы".

Говоря о похищенных израильтянах, Нетаниягу сказал, что усилия по их возвращению будут продолжаться до тех пор, пока все они, живые и погибшие, не будут возвращены. Он также заявил, что Израиль отомстит тем, кто "посмеет причинить вред похищенным".

Биньямин Нетаниягу пообещал денежное вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за каждого заложника. "Тот, кто вернет нам заложника, найдет безопасный путь для этого, сможет покинуть Газу вместе со своей семьей", – заявил Нетаниягу.

Израиль
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