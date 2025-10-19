x
19 октября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 13-летняя Вера Кулагин из Тират а-Кармеля

время публикации: 19 октября 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 13:19
Внимание, розыск: пропала 13-летняя Вера Кулагин из Тират а-Кармеля
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Веры Кулагин из Тират а-Кармеля. В последний раз ее видели рано утром 18 октября около перекрестка Рупин. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.63, среднего телосложения, темно-каштановые волосы, карие глаза

Описание одежды: серые брюки и черная рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9617201.

