Внимание, розыск: пропала 13-летняя Вера Кулагин из Тират а-Кармеля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Веры Кулагин из Тират а-Кармеля. В последний раз ее видели рано утром 18 октября около перекрестка Рупин. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.63, среднего телосложения, темно-каштановые волосы, карие глаза

Описание одежды: серые брюки и черная рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9617201.