Российские беспилотники атаковали Львов, частично разрушено здание СБУ

Вечером 18 марта Россия использовала дроны для удара по Львову, расположенному на западе Украины. В 22:15 в городе были зафиксированы взрывы. Власти сообщили, что объектом атаки стало управление ВСУ по Львовской области.

Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил: дрон был сбит силами ПВО. Обломки упали на территорию управления СБУ во Львовской области. Пострадавших не было, но есть разрушения.

СБУ признает, что в здание было попадание. "На месте происшествия проводятся безотлагательные мероприятия, работает следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – сообщила пресс-служба ведомства.