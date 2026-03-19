WP: над базой в Вашингтоне, где проживают Хегсет и Рубио, замечены неопознанные БПЛА
Как пишет газета The Washington Post, в последние дни неопознанные дроны были замечены над расположенной в Вашингтоне военной базой "Форт Лесли Макнейр". На ее территории проживают военный министр США Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио.
По словам официального источника, в одну из недавних ночей в воздушном пространстве базы выявили сразу несколько БПЛА. Администрация США начала консультации о путях противостояния угрозе. Приняты повышенные меры безопасности, рассматривается вопрос о переселении Хегсета и Рубио.
На нынешней неделе дважды принималось решение о закрытии доступа на авиабазу "Макдилл" в Тампе. Здесь располагается Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), которое отвечает за военные операции против Ирана.
Государственный департамент воздержался от комментария. Пресс-служба Пентагона сообщила, что по соображениям безопасности не может комментировать передвижения министра и назвала публикацию "крайне безответственной".