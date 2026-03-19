Экономика

Фонд Apax купил портал Yad2 почти за миллиард долларов

время публикации: 19 марта 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 10:46
AP Photo/Elise Amendola, File

Инвестиционный фонд Apax объявил о завершении сделки по покупке израильского портала объявлений о продаже подержанных вещей, автомобилей и недвижимости со вторых рук Yad2.

Стоимость сделки составила 950 миллионов долларов. Фонд возьмет для покупки портала кредит у банка "Леуми" в размере 280 миллионов евро, а остальную сумму заплатит из собственного капитала.

В 2014 году Apax уже пытался купить Yad2, однако тогда его обошел германский медиахолдинг Axel Springer, купивший портал за 806 миллионов шекелей.

