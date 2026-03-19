Иран наносит масштабные удары по нефтегазовой инфраструктуре арабских стран

После того, как Израиль нанес удар по ключевым объектам иранской нефтегазовой промышленности, власти Ирана заявили, что вся энергетическая инфраструктура США, Израиля и государств Залива отныне является легитимной целью.

Режим аятолл не ограничился декларациями. В последние часы Иран наносит удары по предприятиям нефтяной и газовой промышленности Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. Это повлекло новый скачок цен на энергоносители.

Иран нанес несколько ударов по промышленному комплексу Рас Лафан, где расположены ключевые объекты газовой инфраструктуры Катара. Им нанесен значительный ущерб. Были задействованы баллистические ракеты. Министерство внутренних дел Катара сообщило, что мощные пожары удалось взять под контроль.

Компания Shell сообщила, что в результате обстрела нанесен ущерб принадлежащему ей предприятию по производству сжиженного газа Pearl GTL. Оно способно производить 140000 баррелей сжиженного газа в сутки. Катар принял решение о высылке военного и полицейского атташе.

Нефтяная корпорация Кувейта сообщила, что утром 19 марта Иран задействовал БПЛА для удара по нефтеперегонному предприятию Мина аль-Ахмади. Согласно сообщению, пострадавших не было, на месте возник пожар, который взят под контроль.

НПЗ Мина аль-Ахмади, расположенный на берегу Персидского залива в 40 километрах от столицы, старейший и самый крупный в Кувейте. Его мощность составляет 730000 баррелей в сутки. Его терминал – ключевая инфраструктура экспорта нефти.

В результате удара иранского БПЛА возник пожар и на нефтеперерабатывающем заводе в кувейтском порту Абдалла.

Саудовская Аравия сообщает, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу SANREF, расположенном в Янбу, на побережье Красного моря. Ранее были атакованы НПЗ, расположенные в районе Эр-Рияда.