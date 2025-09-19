ДТП около Иерусалима, погиб мотоциклист

Утром 19 сентября на дороге 3866 недалеко от Бар-Гиоры (между Бейт-Шемешем и Иерусалимом) столкнулись мотоцикл и автомобиль.

В результате аварии погиб мотоциклист, мужчина примерно 25 лет.

Водитель автомобиля получил легкие травмы, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.