ДТП около Иерусалима, погиб мотоциклист
время публикации: 19 сентября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 07:59
Утром 19 сентября на дороге 3866 недалеко от Бар-Гиоры (между Бейт-Шемешем и Иерусалимом) столкнулись мотоцикл и автомобиль.
В результате аварии погиб мотоциклист, мужчина примерно 25 лет.
Водитель автомобиля получил легкие травмы, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.