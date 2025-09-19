x
19 сентября 2025
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2025
|
19 сентября 2025
|
последняя новость: 08:23
19 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП около Иерусалима, погиб мотоциклист

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 19 сентября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 07:59
ДТП около Иерусалима, погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Утром 19 сентября на дороге 3866 недалеко от Бар-Гиоры (между Бейт-Шемешем и Иерусалимом) столкнулись мотоцикл и автомобиль.

В результате аварии погиб мотоциклист, мужчина примерно 25 лет.

Водитель автомобиля получил легкие травмы, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook