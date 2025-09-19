x
19 сентября 2025
19 сентября 2025
19 сентября 2025
19 сентября 2025
Внимание, розыск: пропала 43-летняя Евгения Дьякова из Анатота

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 43-летней Евгении Дьяковой из поселка Анатот (к северу от Иерусалима). В последний раз ее видели 17 сентября примерно в полдень на улице Алленби в Тель-Авиве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5358444.

