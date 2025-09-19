За неделю в Иудее и Самарии были задержаны более 75 террористов

ЦАХАЛ и ШАБАК заявляют, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были арестованы более 75 разыскиваемых террористов. Сообщается об усилении блокады и патрулирования накануне осенних праздников.

В частности, в Кабатии (к югу от Дженина) задержали десять террористов, в районе Бейт-Лехема – 13 террористов, в том числе девять боевиков ХАМАСа, в районах Туль-Карема и Сальфита – торговцев оружием.

Были изъяты пистолет-пулемет "Карло" ("Карл Густав") и другое оружие.

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.