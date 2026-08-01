x
01 августа 2026
|
последняя новость: 17:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 августа 2026
|
01 августа 2026
|
последняя новость: 17:16
01 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Группа израильтян вторглась в палестинскую деревню Суриф, ведется расследование

Иудея и Самария
время публикации: 01 августа 2026 г., 16:24 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 17:08
Группа израильтян вторглась в палестинскую деревню Суриф, ведется расследование
0:00 0:00
Группа израильтян вторглась в палестинский город Суриф, ведется расследование
Chaim Goldberg/Flash90

В ночь на субботу, 1 августа, группа израильтян вторглась в деревню Суриф, примерно в 25 километрах к северо-западу от Хеврона. Дебоширы напали на местных жителей и подожгли несколько автомобилей.

В ЦАХАЛе заявили, что после сообщения о троих палестинцах, получивших ранения в результате нападения израильтян в Сурифе, в этот район были направлены военнослужащие. Силы ЦАХАЛа обнаружили подожженные машины и граффити на иврите на одном из зданий.

Задержаний произведено не было, так как поселенцы, судя по всему, скрылись до прибытия военнослужащих.

Полиция Израиля сообщила, что ее сотрудники при содействии сил ЦАХАЛа собирают улики и свидетельские показания в ходе расследования инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook