Группа израильтян вторглась в палестинскую деревню Суриф, ведется расследование

В ночь на субботу, 1 августа, группа израильтян вторглась в деревню Суриф, примерно в 25 километрах к северо-западу от Хеврона. Дебоширы напали на местных жителей и подожгли несколько автомобилей.

В ЦАХАЛе заявили, что после сообщения о троих палестинцах, получивших ранения в результате нападения израильтян в Сурифе, в этот район были направлены военнослужащие. Силы ЦАХАЛа обнаружили подожженные машины и граффити на иврите на одном из зданий.

Задержаний произведено не было, так как поселенцы, судя по всему, скрылись до прибытия военнослужащих.

Полиция Израиля сообщила, что ее сотрудники при содействии сил ЦАХАЛа собирают улики и свидетельские показания в ходе расследования инцидента.