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Израиль

Посольство США в Израиле предупредило о возможной эскалации напряженности в регионе

США
время публикации: 01 августа 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 15:13
Посольство США в Израиле предупредило о возможной эскалации напряженности в регионе
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Посольство США в Израиле предупредило о возможной эскалации напряженности в регионе
Yonatan Sindel/Flash90

Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации напряженности в регионе.

В заявлении говорится: "Американцы в регионе Ближнего Востока должны проявлять повышенную осторожность. Им следует быть готовыми к закрытию воздушного пространства и возможным сбоям в авиасообщении. Тем, кто находится в регионе, следует рассмотреть возможность отъезда или подготовиться к этому на случай эскалации".

Ранее посольство США в Ираке и Иордании выпустили аналогичные сообщения.

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Посольство США в Иордании: американцам следует подумать об отъезде