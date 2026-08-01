Посольство США в Израиле предупредило о возможной эскалации напряженности в регионе
время публикации: 01 августа 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 15:13
Посольство США в Израиле предупредило о возможной эскалации напряженности в регионе
0:00 0:00
Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации напряженности в регионе.
В заявлении говорится: "Американцы в регионе Ближнего Востока должны проявлять повышенную осторожность. Им следует быть готовыми к закрытию воздушного пространства и возможным сбоям в авиасообщении. Тем, кто находится в регионе, следует рассмотреть возможность отъезда или подготовиться к этому на случай эскалации".
Ранее посольство США в Ираке и Иордании выпустили аналогичные сообщения.