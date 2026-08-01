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Мир

EUCOM предупредил Пентагон о нехватке ресурсов для защиты Израиля от баллистических ракет

США
Война с Ираном
время публикации: 01 августа 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 15:54
EUCOM предупредил Пентагон о нехватке ресурсов для защиты Израиля от баллистических ракет
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Алексус Гринкевич, глава Европейского командования ВС США (EUCOM), на этой неделе предупредил Пентагон, что у возглавляемого им ведомства недостаточно ресурсов для защиты Израиля от атак баллистических ракет. Об этом сообщили источники газеты The Washington Post, отметив, что предупреждение Гринкевича было направлено в письменном виде руководству Пентагона.

По их словам, Гринкевич заявил, что без дополнительного эсминца он будет вынужден выбирать между защитой США и защитой Израиля.

Источник в сфере безопасности США отметил, что предупреждение Гринкевича перекликается с аналогичными обращениями, с которыми высшие генералы армии обращались в Пентагон и ранее

Мир
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