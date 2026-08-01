Погибли более 60 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в испанский анклав Сеута
время публикации: 01 августа 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 12:09
Погибли более 60 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в испанский анклав Сеута
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Число погибших нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в испанский анклав Сеута в Африке, возросло до 67 человек. Об этом сообщило правительство Испании, отметив, что вдоль волнореза в море будет установлено заграждение – после того как накануне около 60 тысяч мигрантов прорвали границу.
Поток мигрантов прекратился после того, как Испания и Марокко в срочном порядке направили к границе дополнительные подразделения армии и полиции. На марокканской стороне границы произошли столкновения: силы безопасности применили водометы, чтобы оттеснить людей от пограничной зоны. Во время беспорядков были сожжены как минимум один автобус и семь автомобилей.