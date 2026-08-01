Потасовки в Иерусалиме: ультраортодоксы протестуют против кафе "Ба-Симта", открытого в шабат
время публикации: 01 августа 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 11:45
Потасовки в Иерусалиме: ультраортодоксы протестуют против кафе "Ба-Симта", открытого в шабат
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Иерусалимские ультраортодоксы протестуют против того, что кафе "Ба-Симта" ("В переулке") работает в шабат.
В эту субботу, как и в предыдущие, полиция заранее подготовилась к возможным беспорядкам: установлены заграждения, которые мешают протестующим приблизиться к кафе. Однако участники протеста перепрыгивают через заграждения или пытаются сдвинуть их с места. Вспыхивают не только словесные перепалки, но и потасовки.
Кроме того, десятки ультраортодоксов заняли "посты" в прилегающих к улице Агриппас, где находится кафе, переулках.
Протесты привели к тому, что к кафе "Ба-Симта" приходят жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать.