Потасовки в Иерусалиме: ультраортодоксы протестуют против кафе "Ба-Симта", открытого в шабат

Иерусалимские ультраортодоксы протестуют против того, что кафе "Ба-Симта" ("В переулке") работает в шабат.

В эту субботу, как и в предыдущие, полиция заранее подготовилась к возможным беспорядкам: установлены заграждения, которые мешают протестующим приблизиться к кафе. Однако участники протеста перепрыгивают через заграждения или пытаются сдвинуть их с места. Вспыхивают не только словесные перепалки, но и потасовки.

Кроме того, десятки ультраортодоксов заняли "посты" в прилегающих к улице Агриппас, где находится кафе, переулках.

Протесты привели к тому, что к кафе "Ба-Симта" приходят жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать.