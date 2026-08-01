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Израиль

ЦАХАЛ: уничтожено пять складов оружия террористической организации ХАМАС

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 августа 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 17:03
ЦАХАЛ: уничтожено пять складов оружия террористической организации ХАМАС
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ЦАХАЛ: уничтожено пять складов оружия террористической организации ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа при содействии общей службы безопасности (ШАБАК) нанесли удары по целям в нескольких районах по всему сектору Газы и уничтожили пять складов оружия террористической организации ХАМАС.

На складах хранились автоматы Калашникова, взрывные устройства, противотанковые гранатометы, боеприпасы и другое военное снаряжение.

Один из складов, расположенный рядом с больницей "Шухада аль-Акса" в Дир аль-Балахе, фактически использовался в качестве укрытия для боевиков ХАМАСа, хранивших там оружие.

Оружие предназначалось для использования террористической организацией ХАМАС при проведении нападений на силы ЦАХАЛа, действующие в районе "желтой линии", и терактов против граждан Израиля.

Израиль
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