Либерман: "ЦАХАЛ переживает самый серьезный кризис с 80-х годов"

В понедельник, 1 декабря, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "ЦАХАЛ переживает самый серьезный кризис с 80-х годов. Не хватает 12000 солдат, 1600 офицеров".

"Разводы в семьях сверхсрочников увеличились на 20%", – добавил он.

"На этом фоне попытка провести позорный закон об уклонении от службы – это мощнейший удар по солидарности народа", – подчеркнул Либерман, отметивший также, что резервистов не впускают на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

"Мы наблюдаем, как все время ведутся переговоры с арабскими партиями", – отметил лидер НДИ.

"По поводу помилования (Нетаниягу) – есть много манипуляций, цель которых – отвлечь внимание от законопроекта об уклонении от службы. Но невозможно представить, что будет дано помилование без ухода с должности и из политической жизни. Я полагаюсь на президента и на то, что его решения будут соответствовать рекомендациям отдела помилований в министерстве юстиции", – сказал Либерман.