Экономика

Компания услуг такси Yango требует признать Gett монополистом

время публикации: 15 декабря 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 13:40
Компания услуг такси Yango требует признать Gett монополистом
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Руководство компании Yango обратилось в Антимонопольное управление с требованием признать компанию Gett монополией на рынке такси. По данным Yango, около 70% заказов такси с предварительным бронированием в 2024 году были оформлены через Gett.

По сообщению "Давар", свой иск в Yango подкрепляют свидетельствами таксистов о том, что Gett использует свое положение на рынке для сдерживания роста конкурентов.

В частности, утверждают в Yango, водителей обязывают заранее платить за пользование приложением высокую фиксированную сумму, а не рассчитывать оплату исходя из количества поездок. Таким образом, работать одновременно на две и более компаний такси водителям становится невыгодно: им приходится выполнять через Gett большую часть поездок, чтобы "отбить" плату за пользование платформой.

Кроме того, Yango утверждают, что Gett угрожает водителям, работающим на Yango и на Gett одновременно, заблокировать их в платформе, если те будут работать через конкурентов. Таким образом, таксисты платят и избегают сотрудничества с другими компаниями – уйти от Gett для них невыгодно.

В Yango также возмущаются победой Gett на самом важном и выгодном тендере на рынке услуг такси – на обслуживание в аэропорту "Бен-Гурион". Хотя Yango не подозревает Gett в нарушениях на тендере, эта победа привела к укреплению монопольной позиции Gett.

