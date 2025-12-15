x
15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
последняя новость: 17:35
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Перебои в движении поездов в районе Ашкелона из-за отключения электроэнергии

время публикации: 15 декабря 2025 г., 16:37
Перебои в движении поездов в районе Ашкелона из-за отключения электроэнергии
Rachel Alroey/Flash90

Из-за неисправности контактной сети на железнодорожной станции Ашкелон, возникшей в связи с погодными условиями, наблюдаются задержки в движении поездов в районе Ашдода, Ашкелона и западного Негева.

В "Ракевет Исраэль" сообщают, что пересаживают пассажиров из застрявшего в Ашкелоне поезда в другой поезд для продолжения поездки. В компании сообщают, что работают над устранением неполадок и восстановлением движения по расписанию.

