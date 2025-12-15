x
Здоровье

Израильские ученые разработали новую технологию для мониторинга болезни Альцгеймера

время публикации: 15 декабря 2025 г., 13:50
Израильские ученые разработали новую технологию для мониторинга болезни Альцгеймера
Исследователи Еврейского университета Иерусалима создали метод точного измерения белковых скоплений при болезни Альцгеймера, что позволяет следить за развитием болезни и тестировать лекарства.

Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания связаны с аномальными скоплениями белка Тау в мозге. Эти скопления (амилоидные фибриллы) разрастаются и меняются со временем, и их развитие отражает прогрессирование болезни. Размер этих скоплений в принципе позволяет отслеживать развитие болезни, но до сих пор было крайне сложно их измерить, особенно, в тех очень малых концентрациях, которые характерны для биологических образцов.

Ученые предложили новую технологию, получившую название FibrilPaint, и разработали тест FibrilRuler, позволяющий измерять длину волокон белка Тау в растворе при сверхнизких концентрациях. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Основа нового метода – короткая белковая молекула (пептид) из 22 аминокислот. Она действует как флуоресцентный маркер волокон белка Тау. Пептид связывается с волокнами и подсвечивает болезнетворные структуры. Пептид работает с волокнами Тау у пациентов с болезнью Альцгеймера, лобно-височной деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями, и надежно распознает болезнетворные скопления.

"Длина фибрилл Тау – не просто деталь, это ключевой параметр патологического процесса", – объясняет соавтор работы профессор Ассаф Фридлер.

Технология дает возможность в динамике отслеживать рост и фрагментацию болезнетворных волокон, позволяет тестировать эффективность лекарств и, в перспективе, поможет создать диагностические инструменты для мониторинга деменции по размеру волокон в спинномозговой жидкости пациентов.

