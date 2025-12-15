ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых архитекторов атаки 7 октября: комментарий Давида Шарпа

Армия обороны Израиля и служба безопасности ШАБАК провели одну из наиболее значимых точечных ликвидаций последних месяцев. Ударом израильского беспилотника был уничтожен один из высших командиров боевого крыла ХАМАСа – человек, занимавший 5-7 место в военной иерархии организации на момент начала войны и напрямую причастный к планированию атаки 7 октября, Раэд Саад.

Ликвидированный считался одним из авторов плана масштабного нападения, известного как "Стена Иерихона", а в последние месяцы отвечал за восстановление военного потенциала ХАМАСа.

Удар был нанесён в период действующего прекращения огня, что делает операцию не только военным, но и политическим сигналом – попыткой Израиля переписать правила игры, по аналогии с практикой точечных ликвидаций в Ливане против "Хезболлы".

В своем видеообзоре Давид Шарп подробно разбирает, кем был уничтоженный командир, почему именно сейчас было принято решение о ликвидации, какова реакция США и какие последствия это может иметь для ситуации в Газе и на северном фронте.

Полный анализ, детали операции и возможные сценарии развития событий – в новом видеокомментарии Давида Шарпа в проекте "Непечатное".

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

