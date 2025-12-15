БАГАЦ обязал Баарав-Миару принять решение по иску семьи Юваля Кестельмана

Судьи Высшего суда справедливости обязали юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару в течение двух месяцев принять решение по апелляции на решение отдела внутренних расследований полиции (МАХАШ) не привлекать к ответственности полицейских, подозреваемых в попытке помешать расследованию обстоятельств гибели Юваля Кестельмана.

Напомним, Юваль Кестельман был застрелен после того, как он помог нейтрализовать террористов во время теракта в Иерусалиме в ноябре 2023 года. Кестельмана застрелил резервист, принявший его за террориста – после того, как Юваль Кестельман нейтрализовал двоих террористов.

Близкие Юваля Кестельмана утверждают, что в полиции замяли расследование обстоятельств этого инцидента, а решение о закрытии дела было принято даже без допроса людей, причастных к стрельбе. Как указывает 13 канал ИТВ, полиция также по каким-то причинам решила не проводить посмертное вскрытие, что привело к обращению семьи в суд с просьбой провести эксгумацию тела Юваля Кестельмана для проведения независимой медицинский экспертизы.

В ноябре прошлого года военная прокуратура предъявила обвинительное заключение старшему сержанту резерва Авиаду Фриджи, по ошибке застрелившему Юваля Кестельмана.

По данным обвинительного заключения, во время теракта на перекрестке Гиват-Шауль около выезда из Иерусалима Юваль Кестельман пытался нейтрализовать террористов. Вскоре после того, как террористы были нейтрализованы, Фриджи выстрелил в Кестельмана, хотя другой солдат, стоявший рядом с ним, призывал его прекратить стрельбу. Отдельно отмечается, что Фриджи продолжал стрелять на поражение и после того, как Кестельман поднял руки и снял верхнюю одежду, демонстрируя, что не вооружен. В итоге Юваль Кестельман был убит.

После того, как отдел внутренних расследований полиции принял решение закрыть уголовное дело в отношении полицейских, которые, по утверждениям, проявили халатность при расследовании стрельбы, семья Юваля объявила на пресс-конференции, что подала апелляцию на это решение юридическому советнику правительства и потребовала обязать МАХАШ начать углубленное уголовное расследование по делу.

В соответствии с сегодняшним решением БАГАЦа, юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара должна в течение двух месяцев вынести решение по апелляции против МАХАШ. Судьи также обязали государство возместить семье Юваля Кестельмана судебные издержки в размере 15 тысяч шекелей.