01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
последняя новость: 11:23
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Мужчина обвинен в изнасилованиях племянницы, страдающей расстройством аутистического спектра

время публикации: 01 декабря 2025 г., 10:47
Мужчина обвинен в изнасилованиях племянницы, страдающей расстройством аутистического спектра
Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против жителя центра Израиля, совершившего сексуальные преступления в отношении своей несовершеннолетней племянницы, страдающей расстройством аутистического спектра.

В обвинительном заключении сказано, что обвиняемый дважды изнасиловал потерпевшую и совершил с ней развратные действия, под предлогом того, чтобы отвезти ее к тете, или когда она попросила его отвезти ее в специальную школу, где она училась. В обвинительном заключении обвиняемому вменяются три изнасилования и одно развратное действие.

Суд запретил публикацию любых подробностей, которые могут привести к установлению личности потерпевшей, включая имя обвиняемого.

