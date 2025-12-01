Мужчина обвинен в изнасилованиях племянницы, страдающей расстройством аутистического спектра

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против жителя центра Израиля, совершившего сексуальные преступления в отношении своей несовершеннолетней племянницы, страдающей расстройством аутистического спектра.

В обвинительном заключении сказано, что обвиняемый дважды изнасиловал потерпевшую и совершил с ней развратные действия, под предлогом того, чтобы отвезти ее к тете, или когда она попросила его отвезти ее в специальную школу, где она училась. В обвинительном заключении обвиняемому вменяются три изнасилования и одно развратное действие.

Суд запретил публикацию любых подробностей, которые могут привести к установлению личности потерпевшей, включая имя обвиняемого.