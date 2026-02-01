ЦАХАЛ: ликвидированный в Дуире боевик был главой отдела инженерного подразделения "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевик, ликвидированный 1 февраля в районе Дуир (на юге Ливана) был главой отдела инженерного подразделения "Хизбаллы".

По данным израильских спецслужб, Али Дауд Амъич занимался восстановлением военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Дуир на юге Ливана, а также готовил теракты против сил ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ заявил, что действия боевика являлись грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.