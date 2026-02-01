ЦАХАЛ: досмотр въезжающих в Газу будет осуществляться на КПП "Регавим", контролируемом Израилем

В рамках подготовки к открытию пограничного перехода "Рафиах" на территории, контролируемой ЦАХАЛом, создано КПП "Регавим" для проверки въезжающих в сектор Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что КПП, за работу которого отвечают израильские силы безопасности, создан по указанию политического руководства страны.

В сообщении отмечается, что на КПП "Регавим" будет осуществляться проверка личности въезжающих по спискам, утвержденным Израилем, и тщательный досмотр багажа.