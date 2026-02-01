x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 21:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 21:11
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: досмотр въезжающих в Газу будет осуществляться на КПП "Регавим", контролируемом Израилем

ЦАХАЛ
Газа
Египет
время публикации: 01 февраля 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 21:11
ЦАХАЛ: досмотр въезжающих в Газу будет осуществляться на КПП "Регавим", контролируемом Израилем
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках подготовки к открытию пограничного перехода "Рафиах" на территории, контролируемой ЦАХАЛом, создано КПП "Регавим" для проверки въезжающих в сектор Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что КПП, за работу которого отвечают израильские силы безопасности, создан по указанию политического руководства страны.

В сообщении отмечается, что на КПП "Регавим" будет осуществляться проверка личности въезжающих по спискам, утвержденным Израилем, и тщательный досмотр багажа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

849-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

Пограничный переход "Рафиах" открывается в тестовом режиме