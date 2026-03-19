WP: Пентагон просит Белый дом одобрить запрос в Конгресс более чем на $200 млрд на войну с Ираном

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс о выделении более 200 миллиардов долларов на финансирование войны против Ирана, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Как отмечает WP, речь идет об огромном дополнительном запросе, который почти наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против продолжения конфликта.