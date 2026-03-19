Названы имена женщин, погибших около Хеврона в результате иранского ракетного обстрела

Названы имена трех женщин, погибших в результате иранского обстрела в Байт-Ауа, около Хеврона: Майс Рази Масальмэ, Сахира Ризк Масальмэ и Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа Масальмэ.

Судя по всему, они были родственницами.

Смерть четвертой женщины то подтверждают, то нет.

В больницы Дуры и Хеврона доставлены 13 раненых. Состояние от легкого до средней тяжести.