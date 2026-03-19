Названы имена женщин, погибших около Хеврона в результате иранского ракетного обстрела
время публикации: 19 марта 2026 г., 01:05 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 01:09
Названы имена трех женщин, погибших в результате иранского обстрела в Байт-Ауа, около Хеврона: Майс Рази Масальмэ, Сахира Ризк Масальмэ и Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа Масальмэ.
Судя по всему, они были родственницами.
Смерть четвертой женщины то подтверждают, то нет.
В больницы Дуры и Хеврона доставлены 13 раненых. Состояние от легкого до средней тяжести.