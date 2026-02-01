Пограничный переход "Рафиах" открывается в тестовом режиме

В воскресенье, 1 февраля, пограничный переход "Рафиах" (Рафах) на границе между сектором Газы и Египтом открывается в тестовом режиме. Переход открывается впервые примерно за год.

Фактическая работа пограничного перехода должна начаться завтра, 2 февраля.

По предварительным оценкам, планируется обеспечивать проход в сутки около 150 человек из Газы и возвращение в Газу около 50 человек.

Выезд и въезд жителей через переход "Рафиах" будут возможны по согласованию с Египтом, после предварительного разрешения по линии безопасности со стороны Израиля, и под контролем миссии Европейского союза – по аналогии с механизмом, который действовал в январе 2025 года.

Возвращение жителей из Египта в сектор Газа будет возможно по согласованию Египта только для жителей, которые выехали из Газы в течение войны, и лишь после предварительного разрешения по линии безопасности со стороны Израиля.

Помимо первичной идентификации и первичного досмотра на переходе "Рафиах" силами миссии ЕС, будет проведена дополнительная проверка и идентификация в пункте "Нецах", который будет действовать под управлением системы безопасности на территории, находящейся под контролем ЦАХАЛа.