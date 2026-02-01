x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 09:03
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пограничный переход "Рафиах" открывается в тестовом режиме

Газа
Египет
время публикации: 01 февраля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 08:40
Пограничный переход "Рафиах" открывается в тестовом режиме
AP Photo/Amr Nabil

В воскресенье, 1 февраля, пограничный переход "Рафиах" (Рафах) на границе между сектором Газы и Египтом открывается в тестовом режиме. Переход открывается впервые примерно за год.

Фактическая работа пограничного перехода должна начаться завтра, 2 февраля.

По предварительным оценкам, планируется обеспечивать проход в сутки около 150 человек из Газы и возвращение в Газу около 50 человек.

Выезд и въезд жителей через переход "Рафиах" будут возможны по согласованию с Египтом, после предварительного разрешения по линии безопасности со стороны Израиля, и под контролем миссии Европейского союза – по аналогии с механизмом, который действовал в январе 2025 года.

Возвращение жителей из Египта в сектор Газа будет возможно по согласованию Египта только для жителей, которые выехали из Газы в течение войны, и лишь после предварительного разрешения по линии безопасности со стороны Израиля.

Помимо первичной идентификации и первичного досмотра на переходе "Рафиах" силами миссии ЕС, будет проведена дополнительная проверка и идентификация в пункте "Нецах", который будет действовать под управлением системы безопасности на территории, находящейся под контролем ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2026

В воскресенье пограничный переход "Рафиах" откроют для ограниченного движения