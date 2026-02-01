Семьи заложников обвиняют Галя Хирша в лжи, угрозах и шантаже

Бывшие заложники и семьи похищенных подписали коллективное письмо с призывом уволить координатора по делам заложников Галя Хирша, поскольку он "лгал, угрожал и шантажировал их, чтобы они не выступали против премьер-министра".

Как сообщает новостная служба "Кан", в своем письме десятки бывших заложников и члены их семей в ответ на высказанные Хиршем утверждения о том, что мать Матана Ценгаукера Эйнав Ценгаукер угрожала ему, заявляют, что "с учетом всего, что они лично пережили из-за его ужасного отношения к семьям и причиненного им вреда, Хиршу лучше помолчать".

Они утверждают, что Хирш лгал и угрожал им, и ни на одном этапе он не требовал возвращения заложников как первоочередной цели. "Поскольку человеческая жизнь не была для него достаточно срочной, выжившие похищенные подвергались длительному тяжелому обращению; те, кто погиб, не были возвращены вовремя; и 46 человек, которые могли вернуться живыми, погибли или умерли в плену либо из-за отсутствия медицинской помощи", – сказано в этом письме.

Авторы послания указывают, что Галь Хирш "политик, ищущий себе место в партии в преддверии выборов", и требуют его немедленной отставки, "чтобы ни одна семья больше не была объектом психологического давления и угроз со стороны того, кто должен был защищать ее близких и кто, без сомнений, находится в ситуации конфликта интересов".