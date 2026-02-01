x
01 февраля 2026
01 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил подземный туннель террористов на юге Газы. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 февраля 2026 г., 10:00
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в последние недели силы 188-й бронетанковой бригады ведут действия по "зачистке" района Хан-Юниса, к востоку от так называемой "желтой линии".

По данным военных, совместно с бойцами инженерного спецподразделения "Яалом" был уничтожен подземный туннель протяженностью в сотни метров. Внутри находились три помещения для пребывания, а также десятки единиц вооружения.

