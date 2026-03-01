x
01 марта 2026
Израиль

На окраине Хайфы автомобиль насмерть сбил мужчину

Мада
ДТП
Хайфа
время публикации: 01 марта 2026 г., 02:19 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 02:57
На окраине Хайфы автомобиль сбил мужчину, пострадавший в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 1 марта на 4-й трассе недалеко от перекрестка Матам, на юге Хайфы, автомобиль сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу РАМБАМ, где врачи констатировали его смерть.

МАДА получила сообщение в 1:44. То есть вскоре после сирен, предупреждавших о ракетном обстреле из Ирана. Связано ли данное происшествие с обстрелом, пока непонятно.

