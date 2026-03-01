x
Израиль
Израиль

Ynet: ШАБАК усилил меры охраны израильских министров

Война с Ираном
Правительство
ШАБАК
время публикации: 01 марта 2026 г., 23:43 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 23:52
Ynet: ШАБАК усилил меры охраны израильских министров
Yonatan Sindel/Flash90

Общая служба безопасности (ШАБАК) усилила меры охраны в отношении министров и других высокопоставленных израильских должностных лиц, а также обновила процедуры безопасности на фоне военной операции против Ирана, сообщает Ynet.

Итамар Айхнер пишет, что накануне ударов по целям в Иране часть высокопоставленных чиновников, а также члены их семей были вывезены из мест проживания из опасений, что иранцы попытаются отомстить за ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи и других иранских высокопоставленных фигур.

