Ynet: ШАБАК усилил меры охраны израильских министров

Общая служба безопасности (ШАБАК) усилила меры охраны в отношении министров и других высокопоставленных израильских должностных лиц, а также обновила процедуры безопасности на фоне военной операции против Ирана, сообщает Ynet.

Итамар Айхнер пишет, что накануне ударов по целям в Иране часть высокопоставленных чиновников, а также члены их семей были вывезены из мест проживания из опасений, что иранцы попытаются отомстить за ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи и других иранских высокопоставленных фигур.