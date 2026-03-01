x
01 марта 2026
Израиль

Сирены в Иерусалиме. Сообщения о раненых

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 01 марта 2026 г., 22:37 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 23:18
Сирены в Иерусалиме. Сообщения о раненых
Пресс-служба МАДА

В 22:36 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Самарии, округах Яркон и Шфела, в районе Мертвого моря.

Сообщается о падении ракеты в Иерусалиме.

МАДА: пять пострадавших направлены в больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем" и "Адаса Ар а-Цофим". Среди них мужчина 46 лет в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями, двое пострадавших в легком состоянии и двое в состоянии панической атаки.

Первые дни войны с Ираном: последствия в Израиле. Фоторепортаж

