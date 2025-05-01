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Израиль

Пожар в доме престарелых в Бат-Яме

Пожары
время публикации: 01 мая 2025 г., 00:54 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 01:06
Пожар в доме престарелых в Бат-Яме
Flash90

Пожарная служба сообщила о возгорании в доме престарелых на улице Абба Бердичев в Бат-Яме. В тушении огня задействованы десять пожарных расчетов со станций в округе Дан. В здании есть несколько людей, заблокированных огнем и дымом.

Рядом с горящим зданием дежурят машины скорой помощи.

Пожарные сообщают, что из дома престарелых уже выведены три человека, они переданы бригадам машин "скорой помощи".

По предварительной информации, одним из очагов возгорания стало место сбора картона и бумаги рядом с домом престарелых.

Израиль
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