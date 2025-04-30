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Израиль

Румыния сообщила об отправке в Израиль двух самолетов для тушения пожаров

Пожары
время публикации: 30 апреля 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 22:09
Румыния сообщила об отправке в Израиль двух самолетов для тушения пожаров
Oren Ben Hakoon/Flash90

МИД Румынии уведомил министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о планируемой отправке 1 мая двух самолетов – пожарного и самолета логистической поддержки.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

МИД Израиля сообщил, что готовность помочь в тушении пожаров также выразили Испания, Франция, Украина и Эквадор. "Многие другие страны предложили отправить в Израиль вертолеты", – сообщила пресс-служба МИДа.

Ранее Совет национальной безопасности Израиля, по согласованию с главой правительства, договорился о срочном прибытии противопожарной авиации из Италии и Хорватии. Объявлено, что вскоре из этих стран в Израиль прибудут три самолета-амфибии, разработанных компанией Canadair. По всей видимости, речь идет о самолетах Canadair CL-415.

Израиль
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