Румыния сообщила об отправке в Израиль двух самолетов для тушения пожаров

МИД Румынии уведомил министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о планируемой отправке 1 мая двух самолетов – пожарного и самолета логистической поддержки.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

МИД Израиля сообщил, что готовность помочь в тушении пожаров также выразили Испания, Франция, Украина и Эквадор. "Многие другие страны предложили отправить в Израиль вертолеты", – сообщила пресс-служба МИДа.

Ранее Совет национальной безопасности Израиля, по согласованию с главой правительства, договорился о срочном прибытии противопожарной авиации из Италии и Хорватии. Объявлено, что вскоре из этих стран в Израиль прибудут три самолета-амфибии, разработанных компанией Canadair. По всей видимости, речь идет о самолетах Canadair CL-415.