ЦАХАЛ задействует для тушения пожаров третий самолет "Шимшон"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что два самолета "Шимшон" (Super Hercules) завершили сброс 25 партий противопожарных средств.

В ближайшие часы еще один самолет присоединится к усилиям по тушению пожаров.

הושלמה הטלת יותר מ-25 מטענים משני מטוסי ׳שמשון׳ לסיוע במאמצי כיבוי השריפה - בשעות הקרובות מטוס נוסף עתיד לבצע הטלה של מטענים נוספים pic.twitter.com/iqiQIpDCBv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 30, 2025

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж