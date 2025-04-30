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Израиль

ЦАХАЛ задействует для тушения пожаров третий самолет "Шимшон"

Пожары
ЦАХАЛ
время публикации: 30 апреля 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 22:25
ЦАХАЛ задействует для тушения пожаров третий самолет "Шимшон"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что два самолета "Шимшон" (Super Hercules) завершили сброс 25 партий противопожарных средств.

В ближайшие часы еще один самолет присоединится к усилиям по тушению пожаров.

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