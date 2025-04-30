Продолжается борьба с лесными пожарами. Жителям двух эвакуированных поселков разрешено вернуться

Продолжается борьба с лесными пожарами в Иерусалимских горах. По данным на 22:00, усилия пожарных сосредоточены на очагах возгорания возле мошава Месилат Цион и развязки Шаар а-Гай на 1-м шоссе, продолжается борьба с огнем еще в семи местах. 1-е и 3-е шоссе по-прежнему закрыты для движения транспорта.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

В течение дня были эвакуированы жители поселков Масилат Цион, Неве-Шалом, Нахшон, Бейт-Меир, Шореш, Яд а-Шмона, Неве-Илан, Натаф. После 21:00 пожарная служба разрешила жителям Неве-Шалома и Нахшон вернуться в свои дома.

В операции задействованы 163 пожарных расчета, 21 квадрацикл и один самолет. Погодные условия не позволяют использовать большую часть самолетов пожарной службы. Ожидается, что на рассвете в воздух будут подняты еще 12 самолетов пожарной службы.

Во время борьбы с огнем легко пострадали 12 сотрудников пожарной службы. В пожаре пострадали еще 24 человека, все они отравились дымом, состояние одного пострадавшего средней тяжести.