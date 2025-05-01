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Израиль

Машины, оставленные бежавшими от огня людьми на дороге, были обокрадены

Полиция
Пожары
время публикации: 01 мая 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 20:31
Машины, оставленные бежавшими от огня людьми на дороге, были обокрадены
Oren Ben Hakoon/Flash90

Водители, которые были вынуждены оставить свои автомобили на шоссе 1 и бежать, спасаясь от пожаров, после объявления зоны безопасной вернулись за своим транспортом. С удивлением и возмущением они обнаружили, что их личные вещи, оставленные в машинах, были украдены.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, жительница поселка Нехуша подала в полицию заявление, обнаружив, что из ее машины пропал ее персональный компьютер и кошелек с деньгами и документами.

По словам матери пострадавшей, машина вместе с другими автомобилями была отбуксирована на автостоянку в Латруне. Но все, что было в машине, исчезло. Вначале пострадавшая думала, что вещи вытащили сотрудники полиции для хранения, но в полиции не имели представления, что что-то пропало.

Речь не идет о единичном случае: многие водители, оставившие свои машины на перекрытой трассе и бежавшие от огня пешком, обнаружили кражу тех или иных ценных вещей.

Израиль
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