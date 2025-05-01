Тушение лесных пожаров в Иудейских горах продолжается: эвакуированные возвращаются

К полудню 1 мая жители всех поселков в Иудейских горах (к западу от Иерусалима), эвакуированные накануне из-за лесных пожаров, получили возможность вернуться в свои дома.

Тушение лесных пожаров продолжается. Задействованы противопожарная авиация эскадрильи "Эльад" и около 120 пожарных расчетов. Сегодня к тушению пожаров в Израиле подключаются самолеты, прибывающие из других стран.

Пожары тушили всю ночь. Судя по всему, для того, чтобы потушить все очаги возгорания, потребуется, по меньшей мере, еще один день.

Погодные условия благоприятные: влажность в зоне пожаров повысилась до 80%, температура резко снизилась, сильного ветра нет. Однако во второй половине дня усилится западный ветер, предупреждают синоптики.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

По предварительным оценкам, 30 апреля выгорело около 20 тысяч дунамов (20 кв.км) лесистой и полевой территории. Еврейский национальный фонд (ККЛ) заявляет: выгорело около 13 тысяч дунамов леса и 7 тысяч дунамов полей. Примерно 7 тысяч дунамов выгоревшего леса – это территория парка Канада. Оценка ущерба не окончательная.

Сообщений о погибших не поступало. Была оказана медицинская помощь десяткам пострадавших, в числе которых 12 пожарных, включая комиссара пожарной службы Эяля Каспи. В основном, речь идет об отравлении дымом и легких ожогах.

Причины возникновения пожара в Иудейских горах – к северу от Бейт-Шемеша – устанавливаются. К расследованию привлечены пожарная служба, полиция и общая служба безопасности (ШАБАК).