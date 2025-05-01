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Израиль

Арестован экстремист из Исауийи, призывавший в поджогам

Полиция
Иерусалим
Пожары
время публикации: 01 мая 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 12:48
Арестован экстремист из Исауийи, призывавший в поджогам
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 19-летнего жителя Исауийи (северный Иерусалим), который призывал в соцсетях устраивать поджоги на израильской территории, в окрестностях Иерусалима, чтобы отомстить за Газу.

Задержанного продолжают допрашивать. Не исключено, что он связан с террористическими группировками.

Кроме того, мировой суд в Иерусалиме продлил до 4 мая срок содержания под стражей 50-летнего жителя арабской деревни Умм-Туба (к юго-востоку от Иерусалима), который 30 апреля пытался поджечь траву на окраине Иерусалима.

Пока не поступало сведений о задержании подозреваемых в поджоге в лесу Эштаоль – именно с этого очага вчера начался основной лесной пожар.

Израиль
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