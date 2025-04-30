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Израиль

Для предотвращения поджогов по всей стране развернуты дополнительные силы полиции

Полиция
Итамар Бен-Гвир
Пожары
время публикации: 30 апреля 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 20:51
Для предотвращения поджогов по всей стране развернуты дополнительные силы полиции
Yonatan Sindel/Flash90

По итогам совещания по оценке ситуации с участием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и генинспектора полиции Дани Леви было отдан приказ о развертывании по всей стране дополнительных сил полиции для предупреждения новых поджогов.

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Вместе с полицейскими в патрулировании примут участие 14000 членов отрядов быстрого реагирования ("китот коненут").

Более того, наземные и воздушные подразделения полиции развернут дополнительные технические средства наблюдения и контроля, что позволит существенно ускорить реакцию пожарной службы на попытки поджогов.

Израиль
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