Для предотвращения поджогов по всей стране развернуты дополнительные силы полиции

По итогам совещания по оценке ситуации с участием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и генинспектора полиции Дани Леви было отдан приказ о развертывании по всей стране дополнительных сил полиции для предупреждения новых поджогов.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Вместе с полицейскими в патрулировании примут участие 14000 членов отрядов быстрого реагирования ("китот коненут").

Более того, наземные и воздушные подразделения полиции развернут дополнительные технические средства наблюдения и контроля, что позволит существенно ускорить реакцию пожарной службы на попытки поджогов.