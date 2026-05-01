x
01 мая 2026
|
последняя новость: 18:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ливанской деревни Хаббуш

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 мая 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 18:09
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей ливанской деревни Хаббуш недалеко от Набатии.

Гражданскому населению предписано эвакуироваться как минимум на расстояние в километр.

"В свете нарушений террористической организацией "Хизбалла" соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена применять против нее силу и не хочет причинять вам вред", – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook