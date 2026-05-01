ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ливанской деревни Хаббуш

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей ливанской деревни Хаббуш недалеко от Набатии.

Гражданскому населению предписано эвакуироваться как минимум на расстояние в километр.

"В свете нарушений террористической организацией "Хизбалла" соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена применять против нее силу и не хочет причинять вам вред", – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи.