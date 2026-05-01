Бойцы МАГАВ отпустили задержанного "камнеметателя" с синдромом Дауна

На видеозаписи, распространенной в пятницу, 1 мая, палестинскими СМИ, видно, как в лагере беженцев Шуафат полицейские преследуют и задерживают палестинца. Согласно сообщениям, задержанный палестинец – это Махди аль-Араби, подросток с синдромом Дауна.

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) отреагировала на видеозапись специальным заявлением, его приводит Times of Israel.

. Согласно этому заявлению, кадры запечатлели действия бойцов по задержанию несовершеннолетнего, который подозревался в причастности к забрасыванию камнями сил безопасности в районе Шуафата.

"Подозреваемый был замечен бойцами в тот момент, когда он держал в руке камень в зоне беспорядков", – говорится в сообщении МАГАВа.

В полиции пояснили, что в ходе дальнейшего разбирательства на месте офицеры установили, что речь идет о несовершеннолетнем с инвалидностью, который оказался в эпицентре событий случайно. Сразу после установления данного факта процедура задержания была прекращена.

Представители полиции добавили, что бойцы отвели подростка в безопасное место и связались с его семьей. Сотрудники МАГАВа оставались с ним до прибытия родителей, которым были разъяснены обстоятельства произошедшего.