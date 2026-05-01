За неделю в Иудее и Самарии задержаны более 80 подозреваемых в причастности к террору

За последнюю неделю силы ЦАХАЛа, пограничной полиции (МАГАВ) и полиции округа Иудеи и Самарии задержали более 80 подозреваемых.

Среди задержанных: террорист, открывший огонь по силам ЦАХАЛа, боевики, связанные с ХАМАСом, лица, причастные к хранению оружия, изготовлению взрывных устройств, а также участники беспорядков, бросавшие камни и бутылки с зажигательной смесью.

В ходе операций было обнаружено и конфисковано около 20 единиц огнестрельного оружия, в том числе самодельные пистолеты-пулеметы "Карло", дробовики, винтовки M16 и M4, пистолеты и охотничьи ружья. Также изъяты боеприпасы, военное снаряжение и подстрекательские материалы.

Кроме того, силы безопасности обнаружили и конфисковали три приспособления для производства взрывных устройств и оружия, семь беспилотных летательных аппаратов и готовые к использованию фугасы.

Подозреваемые переданы для дальнейшего допроса силам безопасности, изъятое оружие передано полиции округа Иудеи и Самарии.