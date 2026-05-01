В Северной Македонии расследуют поджог синагоги в Скопье

По данным разведывательной службы Северной Македонии, поджог синагоги в Скопье, произошедший в прошлом месяце, связан с джихадистской группировкой "Исламское государство".

В результате инцидента, происшедшего 12 апреля, никто не пострадал, но входу в здание был причинен ущерб.

Агентство национальной безопасности сообщило о проведении обысков и аресте семи человек, предположительно являющихся "членами радикальной группы, идеологически связанной с глобальной сетью Исламского государства".