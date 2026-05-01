последняя новость: 15:08
Израиль

Более 900 объектов террористической инфраструктуры уничтожены в Бинт-Джбейле. Фото, видео

время публикации: 01 мая 2026 г., 14:34 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 14:59
Различные виды оружия и боеприпасов, обнаруженные ЦАХАЛом в Бинт-Джбейле
Различные виды оружия и боеприпасов, обнаруженные ЦАХАЛом в Бинт-Джбейле
В течение последних недель военнослужащие "Цанханим", "Гивати", "Коммандо" и ударно-огневой 214-й бригады под командованием 98-й дивизии действовали в районе города Бинт-Джбейль на юге Ливана для зачистки местности от террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков.

В ходе операции были уничтожены более 900 объектов террористической инфраструктуры, обнаружены сотни единиц оружия и ликвидированы более 200 боевиков – в прямых наземных боестолкновениях и ударами с воздуха.

В рамках выявления и уничтожения террористической инфраструктуры ВВС, по наведению сил бригады "Цанханим", уничтожили городской стадион, который был обнаружен заминированным.

