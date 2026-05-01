01 мая 2026
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иран направил США пересмотренное предложение по переговорам

Иран
Война с Ираном
время публикации: 01 мая 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 16:18
Эсмаил Багаи
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Иран через пакистанских посредников направил Соединенным Штатам пересмотренное предложение по переговорам, сообщило в пятницу, 1 мая, агентство IRNA.

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран стремится к прочному миру в переговорах с Вашингтоном, несмотря на заявления высокопоставленных священнослужителей и законодателей о том, что переговоры по ядерной программе и Ормузскому проливу больше не ведутся.

Несколькими часами ранее новый формальный верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская республика сохранит свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на требования президента США Дональда Трампа и американские удары по иранским объектам, передает иранское государственное телевидение.

В заявлении, зачитанном в эфире иранского ТВ, говорилось, что единственное место для американцев в Персидском заливе – "на дне его вод". По словам Моджтабы Хаменеи, в истории региона начинается "новая глава". Фактически было объявлено о готовности Ирана к новой войне.

Авторство этого заявления ставится под сомнение многими экспертами.

Ближний Восток
